Temporais no RS: número de vítimas sobe para 66

Chuvas atingiram mais da metade dos municípios do estado e mais de 80 mil moradores estão desalojados, segundo a defesa civil

Reprodução/EFE O total de feridos subiu para 155



O número de vítimas em razão das fortes chuvas, que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde a semana anterior, subiu para 66. O novo balanço atualizado foi divulgado pelo defesa civil na manhã deste domingo (5). Há seis em investigação para determinar se, de fato, foram causadas pelas chuvas e 101 desaparecidos. Os temporais já afetam 332 dos 497 municípios. Mais de 80 mil moradores estão desalojados. No relatório anterior, publicado no início da noite do sábado (4), o número de mortes confirmadas era de 55. O total de feridos subiu para 155.

Cerca de 157.108 mil pontos atendidos pela CEEE Equatorial estão sem energia elétrica, enquanto 264 mil pontos da RGE Sul também estão sem luz. A Corsan, responsável pelo abastecimento de água, não informou a atualização dos seus números. Os temporais também afetaram o serviço de telefonia em várias cidades. A TIM informou que 46 municípios estão sem serviços de telefone e internet. O problema atinge a Vivo em 45 municípios, e a Claro em 24. As chuvas que atingem o estado provocaram danos significativos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Neste domingo (5), 113 trechos em 61 rodovias estão com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes, conforme atualização das 9h. Durante entrevista coletiva realizada no sábado, o governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou que o estado precisará de um “Plano Marshall” para reconstrução das áreas destruídas.