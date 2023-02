Temporal causa enxurrada, arrasta banheiros químicos e expulsa foliões em Bloco Emo

Participantes que circulavam na Zona Leste de São Paulo, na avenida Luís Dumont Villares, precisaram se segurar para não ser levados pela força das águas

Reprodução/Twitter/@mayhemandbacon Foliões participantes do Bloco Emo precisaram se segurar para não ser levados pela enxurrada em decorrência do temporal



Foliões que participaram do Bloco Emo, na tarde desta terça-feira, 21, foram surpreendidos pelas fortes chuvas que alagaram a avenida Luís Dumont Villares, na Zona Leste de São Paulo, e precisaram abandonar o local já que a força da enxurrada levou até mesmo os banheiros químicos. Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver um grupo de pessoas se segurando para não serem derrubados. Na avenida em questão, alguns carros foram submersos e a festa precisou ser paralisadas. Ainda assim, alguns foliões decidiram brincar com a situação e simularam estar remando um bote em meio à enchente. Outros registravam os momentos, mas a maioria dos participantes direcionavam-se na direção oposta e deixaram o local. O Corpo de Bombeiros informou que, até as 18h30, houve 23 chamados para enchentes. As principais áreas que emitiram alertas para alagamentos foram os moradores do Tucuruvi e da Vila Guilherme, na Zona Norte. Além disso, outros 21 chamados foram realizados para quedas de árvores na região metropolitana paulistana. A Polícia Militar disponibilizou um helicóptero Águia para realizar possíveis salvamentos. Já na região do Glicério, no centro da capital paulista, foram identificados alagamentos e as ruas ficaram submersos. O córrego Lajeado, próximo à rua Manuel Barbalho de Lima – região do Itaim Paulista, na Zona Leste -, esteve na iminência de transbordar.