Temporal com ventos de 100 km/h atinge Guarulhos e fecha Aeroporto

Nove voos precisaram ser desviados para outros locais durante a tarde; operação é normal durante a noite

Reprodução/ twitter @ElsonMelo7 Chuva com granizo e ventos de até 100 km/h atingiram a cidade e a zona leste de SP



Por volta das 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 29, uma chuva forte atingiu a cidade de Guarulhos e zona leste da capital de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o temporal teve vento, raios e granizo. Nas redes sociais, moradores e frequentadores do Aeroporto Internacional de Guarulhos publicaram vídeos (assista abaixo) e citaram que a tempestade parecia um “furacão” tamanha era a força dos ventos. A GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, precisou desviar nove voos devido ao mau tempo, mas no momento, opera normalmente para pousos e decolagens. Segundo o Inmet, ventos de 100 km/h atingiram a cidade e há aviso de “perigo potencial” para a região até esta quinta-feira, dia 30. A cidade de Guarulhos teve cerca de 10 pontos de alagamento.

Chuva de Granizo, uma ventania, parecia um furacão no Aeroporto de Guarulhos pic.twitter.com/VTBZw1Q9sS — Elson (@ElsonMelo7) March 29, 2023