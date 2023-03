Chile confirma primeiro caso de gripe aviária em humanos

País já tinha registrado casos entre aves silvestres, lontras e lobos-marinhos nos últimos meses

FILIPE ARAÚJO/Estadão Conteúdo Peru foi primeiro país a registrar caso de gripe aviária na América do Sul



O Chile confirmou, nesta quarta-feira, 29, o primeiro caso de gripe aviária entre humanos no norte do país. Desde dezembro de 2022, o vírus já havia sido detectado em aves silvestres, lontras e lobos-marinhos em 13 das 16 regiões do país. “A pessoa doente é um homem de 53 anos, afetado por um quadro severo de gripe. O paciente se encontra estável dentro da gravidade do quadro”, indicou o ministério da Saúde em um comunicado. A instituição acrescentou que investiga a fonte do contato e se existem outros infectados que tenham estado perto do paciente. O H5N1 ou “gripe aviária” é um vírus que pode ser transmitido por aves ou mamíferos marinhos ao ser humano, provocando sintomas como tosse, febre acima de 38º, diarreia, entre outros. A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu, no início de fevereiro, que as autoridades ficassem vigilantes diante do risco de transmissão da doença a mamíferos, após detectar casos em raposas, lontras e leões-marinhos. O primeiro caso do vírus em animais foi registrado na cidade de Arica, na fronteira com o Peru. Na semana passada, o Serviço Agrícola e Pecuário do Chile identificou um caso de gripe aviária em uma planta industrial no sul do país, levando ao sacrifício de cerca de 50.000 aves.

*Com informações da AFP