Temporal provoca estragos e afeta 26 cidade do Rio Grande do Sul

ANTONIO MACHADO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rio Grande do Sul sofreu com as chuvas no ano de 2023



Um forte temporal atingiu o Rio Grande do Sul no final desta semana. De acordo com a Defesa Civil do Estado, 26 municípios reportaram estragos entre esta sexta-feira, 29, e sábado, 30. Em contato com a reportagem do site da Jovem Pan, a assessoria de imprensa do órgão informou que as cidades relataram falta de energia, queda de árvores e telhados. Até o momento, entretanto, não há relatos de desabrigados, feridos ou mortos por causa da chuva. Segundo balanço das concessionárias, aproximadamente 227 mil clientes do estado estão sem luz. A tempestade na região já era aguardada pelas autoridades locais. Para o último final de semana do ano, O norte do Rio Grande do Sul e todo o território de Santa Catarina estão em alerta para transtornos como alagamentos e erosão do solo, com acumulados de chuva que podem variar entre 40 e 120 mm. Abaixo, confira as cidades gaúchas afetadas.

Municípios do RS afetados pelo temporal: