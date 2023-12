Possibilidade de temporais na última sexta-feira do ano deixam Rio Grande do Sul e Santa Catarina em alerta

Há possibilidade de alagamentos nos dois Estados da região Sul; no Sudeste, a semana se encerra com chuvas rápidas, especialmente em São Paulo e no Triângulo Mineiro

ANTONIO MACHADO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Chuva em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha



A última sexta-feira de 2023 traz consigo alguns impactos meteorológicos em diferentes regiões do Brasil. No Sul, é esperado o retorno de temporais intensos, devido à chegada de uma nova frente fria. O norte do Rio Grande do Sul e todo o território de Santa Catarina estão em alerta para transtornos como alagamentos e erosão do solo, com acumulados de chuva que podem variar entre 40 e 120 mm. No Paraná, também há previsão de chuva, porém com menor intensidade. Já no sul gaúcho, o tempo firme deve predominar. No Sudeste, a semana se encerra com possibilidade de chuvas rápidas em grande parte da região, especialmente em São Paulo e no Triângulo Mineiro. No geral, os volumes de chuva devem variar entre 5 e 30 mm.

No Centro-Oeste, pancadas de chuva devem se espalhar por toda a região, com risco de temporais em todos os Estados, principalmente em Mato Grosso do Sul. Há potencial para vendaval, raios e eventual queda de granizo por lá. No entanto, o maior volume de chuva é esperado para o norte de Goiás e Distrito Federal, com acumulados em torno de 50 mm. No Nordeste, o tempo firme predomina na maior parte da região, com sol e calor. No entanto, é possível ocorrerem pancadas isoladas de chuva em áreas do Maranhão e do norte do Ceará. No Norte, as pancadas de chuva ainda se espalham pela maior parte da região, devido à presença de instabilidades tropicais. Isso pode resultar em volumes elevados de chuva, especialmente no norte do Amazonas e no noroeste do Pará. Existe a possibilidade de problemas causados pelo excesso de chuva, já que o total esperado pode ultrapassar 60 mm.