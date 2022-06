Tentativa de assalto no Shopping Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo, termina com troca de tiros 

De acordo com a equipe de comunicação do estabelecimento, criminosos tentaram roubar uma joalheria, mas foram surpreendidos pelos seguranças e acabaram fugindo

Reprodução/Instagram/@shoppingaricanduva Shopping Aricanduva é um dos maiores da América Latina e está localizado na Zona Leste de São Paulo



Uma tentativa de assalto no Shopping Aricanduva, localizado na Zona Leste de São Paulo, terminou com uma troca de tiros nesta quarta-feira, 29, por volta das 12 horas (de Brasília). De acordo com a equipe de comunicação do estabelecimento, criminosos tentaram roubar uma joalheria, mas foram surpreendidos pelos seguranças e acabaram fugindo. Até o momento, não há informações sobre feridos no shopping, que segue operando normalmente. À reportagem da Jovem Pan Online, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que está apurando o caso.