Tentativa de assalto termina com suspeito baleado perto do metrô Vila Sônia

Após presenciar o ocorrido, a polícia atingiu Allan Santos Pereira, que tentou usava um colete à prova de balas

Divulgação/Polícia Militar Revólver, munição, aliança encontrados com o suspeito e seus pertences



O suspeito Allan Santos Pereira foi baleado por policiais militares após os agentes presenciarem uma tentativa de assalto próximo ao metrô Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo. Pereira usava colete à prova de balas e o resgate foi acionado. Ele foi levado ao Hospital Universitário onde passou por cirurgia e permanece sob escolta.

Os policiais estavam estacionados na via quando visualizaram o roubo na avenida Eliseu de Almeida praticado por dois indivíduos, em duas motos, a um veículo Onix que estava parado no trânsito e intervieram na ação.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um dos suspeitos foi atingido após apontar a arma para os agentes. O comparsa fugiu. A motocicleta utilizada era furtada e estava com placa adulterada.

Segundo nota da PM, o suspeito tentou fugir mas foi atingido. “Diante da eminente ameaça houve um confronto onde o infrator se evadiu na moto porém caiu baleado metros a frente”, declarou.

Após a ação, foram encontrados junto ao suspeito um revólver calibre 38 com 04 munições e pertences de roubos anteriores (sendo 03 alianças e um celular Iphone).

A PM informou ainda que o local foi preservado e a ocorrência encaminhada ao 89DP para apreciação da autoridade. O caso foi registrado como roubo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização/apreensão de veículo.

As investigações seguem pelas Polícias Civil e Militar para identificar e localizar o segundo envolvido e esclarecer os fatos.