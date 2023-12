Terceiro voo de repatriação de brasileiros em Gaza decola para o Egito

Avião partiu da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 8h20, e a previsão é que chegue ao Aeroporto Internacional do Cairo por volta das 22h30 desta quinta-feira, 21

Divulgação/Força Aérea Brasileira Avião da FAB embarcou rumo ao Egito nesta quinta-feira



Um novo grupo de brasileiros e seus familiares que estavam na Faixa de Gaza estão se preparando para retornar ao Brasil por meio da operação Voltando em Paz, do governo federal. Nesta quinta-feira, 21, uma aeronave KC-30 (Airbus A330 200) da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou rumo ao Aeroporto Internacional do Cairo, no Egito. A quantidade de pessoas que serão repatriadas ainda não foi divulgada. Este será o terceiro voo de retorno dos brasileiros desde o do conflito entre Israel e Hamas. O avião partiu da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 8h20, e a previsão é que chegue ao Aeroporto Internacional do Cairo por volta das 22h30 desta quinta-feira (horário de Brasília). Além dos brasileiros, a aeronave está transportando um carregamento humanitário de seis toneladas doado pelo governo brasileiro. Esse carregamento inclui 150 purificadores de água portáteis equipados com kit voltaico, que consiste em painel solar, inversor veicular e controlador de carga para ampliar a autonomia de energia dos equipamentos. Estima-se que o avião chegue ao Brasil na manhã de sábado, 23, com pouso previsto para as 8h (horário de Brasília) na Base Aérea de Brasília. Até o momento, a operação Voltando em Paz já repatriou 1.525 pessoas em 11 voos. Do total, 1.413 são provenientes de Israel, 80 de Gaza e 32 da Cisjordânia.