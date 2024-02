Testemunhas dizem que homem negro foi levado pela polícia em Porto Alegre após sofrer tentativa de homicídio

Governo do Rio Grande do Sul disse que a Corregedoria da Brigada Militar abriu sindicância para apurar o que aconteceu no bairro Rio Branco

Reprodução/X/@nietzsche4speed Homem é colocado em viatura após dizer que foi vítima de tentativa de homicídio



Um vídeo publicado nas redes sociais neste sábado, 17, gerou comoção ao mostrar um homem negro sendo imobilizado e depois levado pela Brigada Militar no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. No entanto, testemunhas afirmam que o rapaz havia sido vítima de uma tentativa de homicídio de outro homem, branco. “Acabei de presenciar no bairro Rio Branco tentativa de homicídio e a vítima, um homem negro, foi levado preso. Com a mobilização da população, levaram o agressor, um senhor branco, junto. A violência da polícia com a vítima foi absurda”, disse o usuário do X (antigo Twitter) que publicou o vídeo (ele não se identifica em seu perfil).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou que a Corregedoria abriu uma sindicância para “apurar as circunstâncias da ocorrência, com a mais absoluta celeridade”. Leite ainda afirmou que o epiódio não abala sua confiança na Brigada Militar. “Renovo minha absoluta confiança na Brigada Militar e nos homens e mulheres que compõem nossas forças de segurança. Inclusive, em respeito aos dedicados profissionais que as integram, é que a apuração da conduta será célere e rigorosa.”

Veja o vídeo e o pronunciamento de Eduardo Leite

Governador @EduardoLeite_ , eu estava lá e pergunto: como alguém que leva uma facada não está sendo vítima de tentativa de homicídio? Ainda mais que foi na garganta. Sobre a atuação policial creio que não restam dúvidas do que aconteceu ali, certo? https://t.co/AbfMrnoRxH — judz (@nietzsche4speed) February 17, 2024