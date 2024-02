Traficante brasileiro é preso na Bolívia e entregue às autoridades do Brasil

A polícia boliviana apreendeu um poderoso traficante de drogas brasileiros identificado como Lourival Máximo da Fonseca, e anunciou a entrada imediata às autoridades do Brasil. A polícia deteve na selva da Bolívia um poderoso traficante de drogas brasileiro, Lourival Máximo da Fonseca, e anunciou sua imediata entrega às autoridades do Brasil nesta sexta-feira (16). “Conseguimos a apreensão do senhor Lourival Máximo Da Fonseca, de nacionalidade brasileira”, disse em coletiva de imprensa o ministro do Governo (Interior) boliviano, Eduardo Del Castillo. A autoridade disse que o detido “tem mandados de prisão da República Federativa do Brasil” e é acusado “pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas”.

A polícia tem realizado operações desde quarta-feira, após um trabalho de inteligência, na região da Chiquitanía da Bolívia, uma área selvática no departamento de Santa Cruz. Junto com Máximo da Fonseca, também conhecido como “Tião”, a polícia deteve mais seis pessoas: três bolivianos, dois brasileiros e um albanês. Na Bolívia, foram confiscadas 8,7 toneladas de cocaína, e no Peru, 7,2 toneladas de cocaína, escondidas de forma semelhante em placas de madeira. A Bolívia é considerada o terceiro maior produtor mundial de cocaína, depois da Colômbia e do Peru, de acordo com a ONU. O país compartilha com o Brasil uma fronteira de 3.423 quilômetros, e existem áreas onde ocorre o tráfico de substâncias controladas.

*Com informações da Agence France-Presse