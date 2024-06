Tiroteio em Paraisópolis deixa três feridos, incluindo policiais

Episódio aconteceu na manhã desta quinta-feira; agentes de segurança foram encaminhados ao hospital Albert Einstein, e o suspeito, ao do Campo Limpo

EVELSON DE FREITAS/ESTADÃO CONTEÚDO/AE Em abril, um menino de 7 anos foi atingido por um disparo durante uma operação policial na comunidade.



Na manhã desta quinta-feira (6), três pessoas foram feridas por disparos de arma de fogo em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Entre os feridos estão dois policiais militares. Os tiros foram disparados na rua Ernest Renan, que corta áreas da favela e urbanizadas. De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam averiguando uma denúncia de tráfico de drogas quando abordaram um suspeito, que reagiu e acabou baleado, assim como os policiais. O suspeito foi levado ao Hospital do Campo Limpo, enquanto os policiais foram encaminhados ao Hospital Albert Einstein, no Morumbi. A ocorrência ainda estava em andamento por volta das 12h20, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Este incidente ocorre após uma série de ações policiais na maior favela de São Paulo. Em abril, um menino de 7 anos foi atingido por um disparo durante uma operação policial na comunidade. Os moradores protestaram contra a ação policial, que visava combater roubos, furtos, tráfico de drogas e bailes funk ilegais. Dias depois, equipes da PM cercaram a comunidade durante a noite para evitar a realização de bailes e identificar possíveis criminosos. A SSP afirmou que as operações tinham como objetivo coibir atividades ilícitas na região.

Publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA