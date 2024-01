Tiroteio entre milicianos rivais assusta moradores na zona oeste do Rio

Policiais foram chamados para a região e encontraram um veículo abandonado com várias marcas de tiros; segundo as autoridades, ninguém ficou ferido

Reprodução/X/@PlantaoBaixadaa · Carro foi abandonado com diversas marcas de tiro



Um intenso tiroteio ocorreu na tarde desta quinta-feira na rua São Tarcísio, em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, deixando os moradores assustados. De acordo com a polícia, o confronto teria sido entre grupos de milicianos rivais. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a violência do conflito. Os policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) foram chamados para a região e encontraram um veículo abandonado com várias marcas de tiros. A 43ªDP (Sepetiba) registrou o caso como tentativa de homicídio, mas ainda não há informações sobre a identidade da vítima, que teria deixado o local. Nas legendas dos vídeos compartilhados, afirmava-se que uma mulher teria sido ferida durante o tiroteio. No entanto, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil negam que tenha havido registro de feridos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As autoridades estão investigando o caso para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis pelo confronto. Segundo informações da polícia, o veículo alvejado durante o tiroteio é roubado. O crime foi registrado na delegacia de Madureira, localizada na Zona Norte. A investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais, que busca desvendar os detalhes do ocorrido e combater a atuação desses grupos criminosos na região.