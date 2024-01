Relatório revela ataque violento em presídios do Equador

motins ainda estão em andamento, mantendo 158 guias penitenciários e 20 funcionários administrativos como reféns dentro das unidades prisionais

STRINGER/AFP Policiais montam guarda do lado de fora da prisão de Turi, em Cuenca, no Equador,



Um novo relatório oficial divulgado nesta quinta-feira, 11, revelou que mais 39 funcionários penitenciários foram detidos por presos no Equador. Essa detenção ocorreu durante um violento ataque de facções do tráfico de drogas que durou quatro dias e resultou no sequestro de um total de 178 funcionários. De acordo com o boletim emitido pelo órgão responsável pela administração dos presídios (SNAI), os motins ainda estão em andamento, mantendo 158 guias penitenciários e 20 funcionários administrativos como reféns dentro das unidades prisionais. Além disso, os detentos estão disparando contra as forças armadas que estão posicionadas do lado de fora. Essa onda de violência, que já dura desde domingo, já causou a morte de 16 pessoas no Equador.