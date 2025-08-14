Jovem Pan > Notícias > Brasil > TJ-SP derruba liminar e Tarcísio pode contratar PMs para escolas cívico-militares

A principal justificativa para a decisão foi a necessidade de um posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade dessas instituições

  Por Jovem Pan
  • 14/08/2025 14h04 - Atualizado em 14/08/2025 14h06
LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio de Freitas durante 24º Congresso Brasileiro do Agronegócio, no Sheraton WTC São Paulo Hotel, na capital paulista Os policiais militares da reserva que forem selecionados terão uma carga horária de até 40 horas semanais e passarão por cursos de capacitação obrigatória

O Tribunal de Justiça de São Paulo tomou uma decisão significativa ao atender a um recurso do governo de Tarcísio de Freitas, permitindo a continuidade da contratação de policiais militares aposentados para atuarem em escolas cívico-militares. Esta decisão veio após a suspensão inicial do processo, que foi motivada por uma liminar. A principal justificativa para a decisão foi a necessidade de um posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade das escolas cívico-militares, um tema que atualmente está em processo no STF, mas sem avanços recentes. Com a decisão, o edital de contratação dos policiais militares da reserva foi mantido, permitindo que o projeto continue no estado de São Paulo.

O projeto das escolas cívico-militares em São Paulo estava programado para iniciar no início do segundo semestre, com 100 escolas selecionadas após uma consulta pública. No entanto, o cronograma enfrentou atrasos devido a problemas no edital e a uma ação judicial movida pelo sindicato dos professores, que questionava a legalidade do processo. Com a recente liberação da Justiça, a Secretaria Estadual de Educação retomou o cronograma, com a previsão de divulgação dos resultados da contratação dos policiais para o dia 26 de agosto. Os policiais convocados deverão iniciar suas atividades em 8 de setembro, após um período de convocação que vai de 26 de agosto a 4 de setembro.

Os policiais militares da reserva que forem selecionados terão uma carga horária de até 40 horas semanais e passarão por cursos de capacitação obrigatória. Esses cursos serão focados em segurança escolar, mediação de conflitos e promoção de uma cultura de paz. A Secretaria de Educação de São Paulo destacou que a responsabilidade pela parte pedagógica continuará sob sua alçada, enquanto os policiais atuarão em funções de apoio, garantindo um ambiente seguro e propício para o aprendizado.

