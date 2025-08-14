Ônibus é incendiado com passageiros dentro em São Paulo; polícia investiga ato de vandalismo
PM informou que agentes da corporação foram acionados para acompanhar uma manifestação no local, quando um grupo de criminosos depredou um coletivo e, em seguida, ateou fogo no veículo; ninguém se feriu
Um ônibus da Viação Grajaú foi incendiado com passageiros dentro na noite de quarta-feira (13), na Estrada da Colônia, em Parelheiros, zona sul de São Paulo. O coletivo operava pela Linha 6091/10 Vargem Grande – Terminal Santo Amaro. Todos que estavam no coletivo conseguiram sair a tempo e não houve feridos. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para acompanhar uma manifestação no local. “Durante o protesto, um grupo de criminosos depredou um ônibus e, em seguida, ateou fogo no veículo enquanto o motorista e passageiros ainda estavam a bordo”, afirmou a Secretaria da Segurança Pública do Estado. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência e controlou as chamas. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a São Paulo Transporte (SPTrans) disseram que repudiam o ato de vandalismo.
Quatro linhas que circulam na Estrada da Colônia tiveram as suas respectivas operações prejudicadas até as 3h30 desta quinta-feira (14), segundo a SPTrans. São elas:
- 6073/10 Jd. Sta. Terezinha – Term. Varginha
- 6L05/10 Barragem – Term. Parelheiros
- 6091/10 Vargem Grande – Term. Sto. Amaro
- 6093/10 Vargem Grande – Term. Grajaú
Investigação em andamento
A Polícia Civil de São Paulo disse que investiga o ato de vandalismo ocorrido na noite de quarta. Segundo a SSP, o local foi preservado e passou por perícia. Ainda durante a ação, policiais militares foram hostilizados e uma viatura foi danificada. Ninguém foi preso.
O caso foi registrado no 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias) como tentativa de homicídio, dano, incêndio e atentado contra a segurança de outro meio de transporte.
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.