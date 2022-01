Tocantins chega a 340 pessoas desabrigadas em decorrência de enchentes

De acordo com a Defesa Civil do Estado, 35 municípios foram afetados pelas fortes chuvas; 114 pessoas foram desalojadas

Reprodução/Defesa Civil do Tocantins Distrito de Bela Vista é o mais afetado pelas enchentes no Estado de Tocantins



A Defesa Civil de Tocantins contabilizou 340 pessoas desabrigadas em decorrência das enchentes que atingem o Estado desde o último dia 24 de dezembro. Uma equipe composta por bombeiros militares, integrantes defesas civis estadual e municipais e voluntários percorrem vários municípios desde quinta-feira, 30, em atendimento às vítimas. Os desabrigados foram realocados em abrigos comunitários nas cidades de Araguanã, Itaguatins, São Miguel, Rio dos Bois e Pedro Afonso. Outras 114 pessoas foram desalojadas, ou seja, obrigadas a abandonar sua habitação, em função de evacuações preventivas, e que, não necessariamente, carecem de abrigo. Segundo a Defesa Civil, entre os 35 municípios atingidos pelas fortes chuvas, São Miguel do Tocantins, mais precisamente no distrito de Bela Vista, é o mais afetado, contabilizando 198 desabrigados e 33 desalojados. Além de Tocantins, o estado da Bahia e o norte de Minas Gerais também sofrem com enchentes desde o início de dezembro.