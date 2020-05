Toffoli tem alta hospitalar, mas segue afastado até o próximo domingo

Caroline Antunes/Agência Brasil Ele apresentou quadro respiratório agudo, sintoma de Covid-19, e foi submetido a um exame, que deu negativo



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, teve alta hospitalar ontem (30), informou na manhã deste domingo a assessoria de comunicação do ministro. Ele já está em casa, mas continua de licença médica até o próximo domingo.

Toffoli foi internado no último dia 23 no Hospital DF Star, e submetido a um pequeno procedimento cirúrgico de urgência para a retirada de um abscesso.

Após o procedimento, ele apresentou quadro respiratório agudo, sintoma de Covid-19, e foi submetido a um exame, que deu negativo. Em menos de um mês, o ministro já havia sido testado em outras duas ocasiões: no dia 28 de abril e 20 de maio. Todos deram negativo para o novo coronavírus.

A presidência do STF permanece interinamente com o ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo.

* Com informações do Estadão Conteúdo