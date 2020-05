Dias Toffoli tem resultado negativo em novo exame para Covid-19

Wagner Pires/Estadão Conteúdo Dias Toffoli é o atual presidente do STF



O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nesta terça (26) que o novo exame para coronavírus do ministro Dias Toffoli deu negativo. É o quarto teste ao qual o presidente da Corte se submeteu em menos de um mês e o segundo após apresentar quadro respiratório agudo enquanto se recuperava de uma cirurgia realizada no último fim de semana.

De acordo com o boletim médico do Hospital DF Star, Toffoli demonstrou “melhora clínica progressiva” nas últimas 24 horas e não precisou de nenhum tipo de suporte respiratório no período.

O presidente do Supremo foi internado no sábado, 23, para uma cirurgia de retirada de um abscesso. Após o procedimento, ele apresentou quadro respiratório agudo, sintoma de Covid-19.

Toffoli foi submetido a um exame para coronavírus que deu negativo, segundo boletim divulgado na segunda, 25. Em menos de um mês, o ministro já havia sido testado em outras duas ocasiões: no dia 28 de abril e 20 de maio. Todos deram negativo para Covid-19.

De acordo com o STF, Toffoli permanecerá de licença médica até sua recuperação. A presidência da Corte permanece interinamente com o ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo.

*Com informações do Estadão Conteúdo