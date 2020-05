Toffoli tem melhora, mas ficará afastado das atividades por 10 dias

Ministro foi submetido a um pequeno procedimento cirúrgico de urgência

Marcelo Camargo/Agência Brasil Ele foi submetido a um exame para coronavírus que deu negativo



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli vai permanecer afastado das atividades laborais por dez dias. Toffoli foi internado no último dia 23 no Hospital DF Star, e submetido a um pequeno procedimento cirúrgico de urgência para a retirada de um abscesso.

Após o procedimento, ele apresentou quadro respiratório agudo, sintoma de Covid-19. Ele foi submetido a um exame para coronavírus que deu negativo. Em menos de um mês, o ministro já havia sido testado em outras duas ocasiões: no dia 28 de abril e 20 de maio. Todos deram negativo para Covid-19.

De acordo com o boletim médico, “houve melhora clínica significativa com as medidas terapêuticas implementadas nas últimas 48h”. O presidente da Corte tem previsão de alta para os próximos dias. Toffoli vai permanecer com a recomendação de repouso domiciliar e será reavaliado ao fim dos dez dias.

A presidência do STF permanece interinamente com o ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo.