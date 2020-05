Internado, Toffoli testa negativo para Covid-19; ministro aguarda contraprova

Caroline Antunes/Agência Brasil Dias Toffoli testou negativo mais uma vez para Covid-19



O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, testou negativo para Covid-19, nesta segunda-feira (25). Ele foi internado neste sábado para uma cirurgia de rotina, de drenagem de abscesso, mas, durante sua hospitalização, apresentou sintomas da infecção causada pelo novo coronavírus.

Agora, Toffoli deverá aguardar a contraprova, mas seu estado de saúde é estável, respirando normalmente, sem a ajuda de aparelhos e apresentou melhora nas últimas horas.

De acordo com nota, no domingo, do secretário de Saúde do STF, Marco Polo Dias Freitas, a cirurgia transcorreu bem, mas o ministro “apresentou sinais respiratórios que sugeriram infecção pelo novo coronavírus”. Por essa razão, Toffoli permaneceu internado para monitorar o quadro.

O ministro já havia sido testado, na última quarta-feira (20), mas o resultado deu negativo para coronavírus.

Toffoli deverá ficar em licença médica pelos próximos 7 dias – mas o tempo pode aumentar uma vez que o resultado de seus exames fique pronto. Enquanto está afastado, o ministro Luiz Fux fica com o posto de presidente do STF.