De sapatos a seringas: Toneladas de lixo são encontradas em praias do RN e da Paraíba

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) do Rio Grande do Norte afirmou que já entrou em contato com os municípios afetados pelo lixo vindo do mar, e com os estados vizinhos, Paraíba e Pernambuco, para verificar a ocorrência de algum incidente ambiental que possa ter ocasionado o aparecimento de resíduos sólidos nas praias. O Idema, no entanto, afirma que até o momento não dispõe de informações oficiais para determinar o que causou o incidente. A cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, também registrou uma enorme quantidade de lixo na faixa de areia na última semana. Na terça-feira, 20, Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) recolheu 12 toneladas de resíduos como materiais plásticos, panfletos de campanha eleitoral e embalagens. Cerca de 40 agentes ajudaram na retirada dos objetos. De acordo a vistoria realizada pela Prefeitura, não há comprovação de que os resíduos tenham vindo de rios e galerias do município. O governo municipal acredita que os resíduos podem ter viajado por correntes marinhas de outros Estados até as praias de João Pessoa.