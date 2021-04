Tempo frio em São Paulo: Fim de semana pode registrar novo recorde de baixa temperatura

Sábado e domingo devem ter mínimas de 14ºC na capital; tempo frio é reflexo de massa de ar seco em todo o Estado de São Paulo

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cidade deve bater recorde de frio no fim de semana



Com temperatura de 14,4°C registrada na madrugada desta sexta-feira, 23, a cidade de São Paulo bateu recorde de frio e deve ficar ainda mais gelada ao longo do fim de semana. A previsão do Climatempo é de que os termômetros tenham mínimas de 14ºC no sábado, 24, e no domingo, 25. A sensação térmica pode ser ainda menor do que isso a depender de outras condições climáticas da capital. “Vai depender muito da condição do vento, quanto mais vento a gente tiver menor é a temperatura e maior é a sensação térmica de frio”, explica o engenheiro do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Hassan Barakat. Segundo o especialista, o tempo frio é reflexo de uma massa de ar seco em cima da região do estado de São Paulo.

A previsão do Climatempo é de que ao longo do domingo outra frente fria se aproxime aumentando a nebulosidade e criando pancadas de chuva no período da tarde e da noite não só na capital, como nos outros municípios do Estado. As chuvas devem continuar no dia 26, mas a temperatura mínima deve subir para 17ºC. No meio do outono, a cidade bateu consecutivamente recordes de frio no dia 20 (15,8ºC) e nos dias 14 e 1º (16ºC). Apesar disso, temperaturas ainda menores devem ser registradas no inverno de 2021. No ano de 2020, a mínima registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na capital foi em 22 de agosto, quando os termômetros marcaram 8,2ºC.