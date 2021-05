Tornado atinge município de Campos Novos, em Santa Catarina, com ventos de 123 km/h

Prefeitura declarou situação de emergência neste sábado; cerca de dez famílias estão desalojadas

Reprodução/ Defesa Civil de Santa Catarina Cerca de 20 fábricas foram danificadas pela tempestade



Neste sábado, 29, o município de Campos Novos, no meio Oeste do estado de Santa Catarina, foi atingiu por uma tempestade intensa com granizo, raios, chuva e vento forte. O tornado foi registrado pela Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC) que já tinha alertado a região sobre a possibilidade de tempestades em diversas regiões no território catarinense. Segundo informações do DCSC, os ventos no município chegaram a 123 quilômetros por hora e foram registrados destelhamentos de residências, queda de postes e estruturas metálicas, além do tombamento de veículos. O fornecimento de energia elétrica também foi atingido e houve falta de luz em outros municípios.

A Prefeitura de Campos Novos decretou situação de emergência e contabilizou, ainda neste sábado, 256 residências afetadas em seis bairros, com dez famílias desalojadas e 20 indústrias afetadas. A Defesa Civil encaminhou equipes para apoiar as cidades atingidas e fornecer o apoio necessário aos moradores. O órgão também disponibilizou 1.783 telhas de fibrocimento, 222 cumeeiras, 26 cestas básicas para sete dias, 22 fardos de água potável, 50 colchões de solteiro e 50 kits de acomodação solteiro.