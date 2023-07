Tradicional rua do Rio se enfeita para Mundial feminino e promoverá encontros com café da manhã em dias de jogos

Pereira Nunes, no bairro de Vila Isabel, terá transmissão de partidas e palestras de interesse às mulheres

Reprodução/Instagram/@galeradapereiranunes.oficial Toda comunidade se reúne para enfeitar a Rua Pereira Nunes, em Vila Isabel



Conhecida por promover concorridos encontros durante a Copa do Mundo masculina, a Rua Pereira Nunes, no bairro de Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, terá confraternizações para celebrar as atletas brasileiras que estão no Mundial da Austrália. Na próxima segunda-feira, 24, quando ocorre a primeira partida da seleção brasileira, a associação de moradores organizou uma festividade para todas as mulheres da vizinhança. “A gente sempre quis fazer algo na Copa do Mundo feminina, esse ano conseguimos. Vamos reunir cem mulheres para assistir o jogo, as primeiras quarenta que chegarem vão ganhar uma camiseta, e terá café da manhã liberado para todo mundo”. “A gente separou um lugar, a sede da Associação de Moradores de Vila Isabel, pois não tem multidão vendo os jogos na rua. Além da partida, vamos receber uma árbitra da Federação Carioca para falar um pouquinho sobre a competição, e uma advogada que palestrará sobre o direitos das mulheres. Tudo gratuito”, explica Celso Mendes, organizador do evento e membro da Associação de Vila Isabel, para o site da Jovem Pan.

Desde 1982, a Rua Pereira Nunes se orna para a Copa do Mundo, segundo Celso Mendes é uma oportunidade de reunir a vizinhança e celebrar o dom da união. Para ele, ser a rua mais bonita do Brasil, está nos objetivos daqueles que ajudam a enfeitar o logradouro. “Com 12 anos, em 1990, eu assumi esse movimento. No início não tínhamos a organização que temos hoje, mas naquele ano conseguimos ganhar o título de rua mais enfeitada da Copa. A gente não pode deixar a tradição morrer! Enquanto estiver vivo, vou mostrar para as pessoas que vale a pena se dedicar a essa comemoração”, conta Celso entusiasmado.