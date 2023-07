Sérgio Cabral será homenageado por escola de samba carioca do Grupo de Acesso em 2024

União Cruzmaltina, agremiação ligada a torcedores do Vasco da Gama, postou um ‘teaser’ do enredo que tratará dos ‘feitos’ do ex-governador, preso pela Operação Lava-Jato

Sebastiao Moreira/EFE Sérgio Cabral será homenageada por escola de samba liga ao Vasco da Gama



A União Cruzmaltina, agremiação da Série Prata do Rio de Janeiro, vai homenagear Sérgio Cabral no carnaval do ano que vem. O político governou o Estado por dois mandatos, de 2007 à 2014, e acabou preso pela Operação Lava-Jato e condenado por corrupção a mais de 400 anos. Nas redes sociais, a escola de samba, ligada ao Clube Vasco da Gama, publicou nesta quarta-feira, 19, um vídeo em que coloca os feitos do mandato de Cabral. Entre eles estão: as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), Teleférico do Alemão, e a Linha 4 do metrô. Antes mesmo de começarem os trabalhos para a construção do enredo, o tema já causa polêmica entre os componentes. Prova disso, foram os comentários na publicação: “Será que vão representar ele na cadeia????”, disse um internauta; “Vai ter a ala da tornozeleira eletrônica?”, escreveu outro. O ex-governador compartilhou o vídeo nos stories do seu Instagram.