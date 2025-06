Traficante é preso por suspeita de assassinato de médica no Rio de Janeiro

Gisele Mendes de Souza e Mello foi atingida por um tiro na cabeça durante uma operação do Comando da Coordenadoria da Polícia Pacificadora no Conjunto de Favelas do Lins

Polícia Civil/RJ Emerson faz parte da facção criminosa Comando Vermelho



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira (16) o traficante Emerson Edgleises da Conceição Silveira, suspeito de estar envolvido na morte da médica Gisele Mendes de Souza e Mello, capitão de mar e guerra da Marinha. Ele foi encontrado no bairro de Pilares, após deixar a casa de sua namorada.

Gisele, de 55 anos, foi atingida por um tiro na cabeça durante uma operação do Comando da Coordenadoria da Polícia Pacificadora no Conjunto de Favelas do Linsno Conjunto de Favelas do Lins, em 10 de dezembro do ano passado. O ataque aconteceu quando traficantes do Morro do Gambá dispararam contra os policiais, e para deviar o foco da ação, atiraram em direção ao Hospital Naval Marcílio Dias, onde a médica participando de uma cerimônia. Apesar de receber atendimento imediato e passar por cirurgia, ela não sobreviveu aos ferimentos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Emerson faz parte da facção criminosa Comando Vermelho, que exerce controle sobre a comunidade do Gambá.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA