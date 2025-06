Operação da PF contra fraudes no INSS prende duas pessoas

Justiça também determinou o sequestro de cinco imóveis, que juntos somam um valor estimado em R$ 12 milhões

A Polícia Federal realizou uma operação que resultou na prisão de duas pessoas envolvidas em fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), especificamente relacionadas a descontos indevidos em aposentadorias e pensões. A Justiça também determinou o sequestro de cinco imóveis, que juntos somam um valor estimado em R$ 12 milhões. A operação, chamada “Sem Desconto”, tem como objetivo recuperar bens e aprofundar as investigações sobre fraudes que totalizaram R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

As ações da operação foram realizadas em diversas cidades de Sergipe, incluindo Aracaju, Cristinápolis e Umbaúba. A operação, que foi iniciada em abril, contou com a colaboração da Controladoria-Geral da União (CGU) e incluiu mandados de prisão preventiva, além de busca e apreensão de documentos e bens. O escândalo resultou na demissão de altos funcionários, incluindo o então ministro da Previdência Social e o ex-presidente do INSS.

De acordo com informações da PF, o INSS não tomou as devidas precauções, ignorando alertas sobre as fraudes. Além disso, ex-diretores e associados do órgão foram identificados como beneficiários de transferências que ultrapassaram R$ 17 milhões. Um dos integrantes do INSS, por sua vez, foi favorecido com a aquisição de um carro de luxo, o que levanta ainda mais suspeitas sobre a gravidade das irregularidades.

