Trânsito de São Paulo diminui lentidão em 33% em comparação com o período de pré-pandemia

Em relatório do CET, há picos de lentidão nas manhãs e tardes dos dias úteis, como em 2019

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Congestionamento na Marginal Pinheiros, em São Paulo



Nos cinco primeiros meses de 2023, o trânsito da cidade de São Paulo apresentou uma redução de 33% na lentidão em relação ao mesmo período de 2019, segundo estudo da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Dessa forma, os patamares médios de lentidão registrados neste ano está proximo dos índices registrados no período pré-pandemia, mas com valores médios abaixo dos registrados. Porém, o comportamento da curva anual ao longo do dia apresenta características semelhantes àquelas de 2019, com picos de lentidão nas manhãs e tardes, sendo os maiores índices registrados no período vespertino.

Já em comparação com o mesmo período de 2022, houve um acréscimo de 32% das lentidões médias mensais em dias úteis. Vale lembrar que o início de 2022 o trânsito ainda apresentava influências da pandemia de Covid-19.