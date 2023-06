Trânsito na região da Avenida Paulista é alterado devido à Parada do Orgulho LGBT+; confira

Evento deve reunir milhões de participantes em um dos maiores cartões postais da cidade; CET estará monitorando o tráfego e fiscalizando os trios elétricos

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tráfego foi interditado às 5h da manhã e as apresentações começarão por volta das 13h



Acontece neste domingo, 11, a 27ª edição da Parada LGBT+ na cidade de São Paulo. O evento deve reunir milhões de pessoas na Avenida Paulista, um dos cartões postais da capital, e terá diversas apresentações ao longo do dia. Por causa do evento, foi necessário alterar trajetos de ônibus e fechar ruas próximas ao local da Parada. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) confirmou que vai monitorar o trânsito no Centro da capital das 5h Às 21h, além de fazer a medição e fiscalização dos trios elétricos e a escola deles até a paulista. A Avenida Paulista foi interditada às 8h entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua da Consolação em ambos os sentidos, com a transposição pela venida Brigadeiro Luís Antônio e as ruas Teixeira da Silva, Carlos Sampaio e Maria Figueiredo enquanto houver segurança viária. A Rua da Consolação, por sua vez, será interditada a partir das 12h. A SPTrans informou que, ao todo, 33 linhas terão seus itinerários alterados das 11h às 18h. Os detalhes também podem ser conferidos no site da administração municipal. Além da Avenida Paulist,a outras vias serão interditadas.

Veja lista de trechos interditados: