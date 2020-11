TRE confirma novas datas das eleições em Macapá para os dias 13 e 27 de dezembro

Por causa de um apagão que atingiu o estado no início do mês, 13 cidades não tiveram o primeiro turno das eleições 2020 realizado neste domingo, 15

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO TSE ainda precisa aprovar novo calendário eleitoral para Macapá e outras 12 cidades.



Através de nota divulgada na última sexta-feira, 13, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) confirmou as novas datas das eleições 2020 na cidade de Macapá, capital do estado. Segundo o TRE, o primeiro turno será realizado no dia 13 de dezembro enquanto que, caso aconteça, o segundo turno será disputado no dia 27 de dezembro. Apesar das datas terem sido definidas pelo órgão estadual, elas ainda não foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que também precisa dar aval para o novo calendário eleitoral no estado.

Ao contrário do restante do país, Macapá e outras 12 cidades do Amapá não tiveram o primeiro turno das eleições 2020 realizado neste domingo, 15. Isso porque um apagão que atingiu o estado no começo do mês deixou diversas regiões sem energia elétrica por dias. Por conta disso, a Justiça Eleitoral do Amapá solicitou que o pleito fosse suspenso “até que se restabeleçam as condições materiais e técnicas para a realização do pleito, com segurança da população”. O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, confirmou a suspensão das eleições na última quinta-feira, 12.