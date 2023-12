Trenó de Papai Noel é apreendido em blitz em Salvador

Veículo estava com a placa de identificação em local não visível e o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro

Reprodução/X/@ipoliticabahia Trenó de Papai Noel é parado em blitz na capital baiana



Um veículo caracterizado como trenó de Papai Noel foi apreendido durante uma blitz em Salvador, capital da Bahia, neste domingo, 24. A abordagem ocorreu na Avenida Reitor Miguel Calmon, na região do Vale do Canela. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o trenó estava com a placa de identificação em local não visível e o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Não há informações sobre o destino dos presentes, que seriam distribuídos em comunidades periféricas da capital baiana. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da abordagem, e internautas comentaram a cena incomum.