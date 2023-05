Três chilenos são presos por participar de um furto de 700 óculos na zona sul de SP

Produtos foram avaliados em R$ 180 mil e foram furtados em Indianápolis; suspeitos estavam escondidos em um hotel, no Centro da capital paulista

Divulgação/Polícia Civil Polícia Civil recuperou 141 óculos furtados na zona sul de SP



Três chilenos foram presos pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 23, suspeitos de participar de um furto de 700 óculos de um ótica, avaliados em mais de R$ 180 mil, em Indianápolis, na zona sul de São Paulo. Os homens estavam hospedados em um hotel em Campos Elíseos, no Centro, onde as prisões foram efetuadas. Os policiais encontraram 141 óculos, ferramentas, um rádio transmissor, documentos falsos, celulares e moedas estrangeiras. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem e uma mulher arrobaram um portão do local. Enquanto isso, três homens entram no estabelecimentos e roubam os óculos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o grupo fez um buraco na cozinha do estabelecimento para ter acesso ao estoque. O motivo é de que não havia câmeras e sensores de presença neste ponto. Os criminosos também levaram 4 CPUs, de acordo com a pasta.

Os policiais conseguiram localizar os homens escondidos no hotel após uma denúncia anônima. De acordo com a SSP, eles estavam em três quartos diferentes. Em um deles, os policiais encontraram duas mochilas com diversos óculos e outros objetos, que estavam com um suspeito de 45 anos. Em outro quarto, onde estava um homem de 30 anos, os agentes encontraram mais quatro óculos etiquetados, uma porção de maconha e uma identidade de uma mulher vítima de furto,. Mais óculos foram localizados no terceiro quarto, onde um homem de 26 anos estava hospedado. Por lá, os policiais encontraram mais óculos, porção de maconha, ferramentas, um rádio transmissor e cinco documentos de diversos países da América do Sul em nome do suspeito. Também foram encontrados 1 mil pesos chilenos, 200 libras egípcias, 1500 euros e R$ 227, além de quatro celulares e um tablet. Os produtos apreendidos foram devolvidos para a proprietária do estabelecimento. Segundo a pasta “o trio foi preso e levado à 1º Delegacia Seccional, onde o caso foi registrado como localização, e entrega de objetos e associação criminosa”. Todos tiveram a prisão temporária decretada e também são investigados pela participação em outros crimes.