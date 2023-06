Três homens são presos suspeitos de tentar embarcar explosivos em voo no Pará

Artefatos seriam despachados em voo com destino a Macapá; caso segue sendo investigado

Divulgação/Polícia Federal Agentes da Polícia Federal prenderam três suspeitos em Belém



Três homens foram presos preventivamente pela Polícia Federal (PF) ao tentar embarcar explosivos em voo no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, nesta segunda-feira, 12. Dois suspeitos foram abordados em voo vindo de Macapá e um outro homem foi detido dentro do aeroporto. As prisões ocorrem após a PF apreender, no último sábado, 10, uma mala contendo dez explosivos cilíndricos improvisados. Ela seria despachada em um voo de Belém a Macapá. Os explosivos foram encontrados com o auxílio do canil do esquadrão anti-bombas, da Polícia Militar do Pará, que desmantelou os artefatos. De acordo com a PF, uma análise preliminar aponta que os artefatos são explosivos pirotécnicos. Segundo a corporação, o material passará por análise química. O trio foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará. Os suspeitos poderão responder por expor aeronave a perigo e por possuir artefato explosivo.