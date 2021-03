Três pacientes com Covid-19 são internados a cada dois minutos em SP

Estado teve aumento de 13,5% nas hospitalizações nos últimos dias; na próxima semana, governo vai anunciar hospital de campanha

Luciano Claudino/Estadão Conteúdo Estado de São Paulo tem hoje 2.093.924 de casos confirmados e 61.064 óbitos pela Covid-19



O governo de São Paulo anunciou, nesta sexta-feira, que três pacientes com Covid-19 são internados a cada dois minutos no Estado — seja em leito de UTI ou enfermaria. Na última semana, São Paulo teve um aumento de 13,5% nas internações e 13,2% nas mortes em decorrências da doença em relação aos sete dias anteriores. O número de casos teve alta de 0,4% no mesmo período. O secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, destacou que esse último número é subnotificado porque muitas pessoas não estão realizando testes para diagnóstico ou, quando realizam, fazem em farmácias — não em hospitais.

O Estado de São Paulo tem hoje 2.093.924 de casos confirmados e 61.064 óbitos pela Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 77,4% no Estado e 79,1% na Grande São Paulo. Entre os internados, 7.892 estão em UTI e 9.910 estão em enfermaria — entre casos confirmados e suspeitos. O governo estadual também lembrou que, até o momento, não recebeu do Ministério da Saúde o valor para custear leitos de UTI. O montante está estimado em R$ 245 milhões ao mês. Em relação as variantes da Sars-CoV-2, já foram registrados em São Paulo 38 casos da cepa P1, a variante brasileira, e seis confirmações de casos da cepa britânica.

O governador do Estado, João Doria, destacou, no entanto, que São Paulo não está em lockdown — apesar de não descartar a medida caso os números não melhorem. Neste sábado, 6, meia-noite, se inicia a implementação da Fase 1 – Vermelha do Plano São Paulo em todo o Estado. Apenas serviços essenciais vão poder funcionar. “Triste em ter que anunciar que a saúde pública no Brasil está na iminência de sofrer um completo colapso. [O país hoje é] uma ameaça sanitária não só aos brasileiros, mas ao mundo. O Brasil hoje é o epicentro da pandemia com 17% dos casos de Covid-19 no planeta, de acordo com números da Organização Mundial da Saúde”, disse o Doria. Na próxima semana, o governo vai anunciar uma espécie de hospital de campanha em modelo diferente do adotado em 2020.

Soro contra Covid-19

Também nesta sexta, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, anunciou que o Butantan está desenvolvendo um soro para tratar e curar pacientes com Covid-19. Um dossiê foi protocolado à Anvisa na última semana, pedindo para que pacientes sejam tratados com o medicamento. A expectativa é de que, na próxima semana, o órgão autorize o início dos testes. De acordo com o especialista, o soro tem grande potencial para evitar agravamento dos sintomas e curar contaminados.

Os estudos são conduzidos pelos médicos Esper Kallas e José Medina, ambos membros do Centro de Contingência da doença em São Paulo. O Butantan já tem 3 mil frascos prontos para os testes serem iniciados imediatamente após a autorização da agência reguladora. Segundo Dimas Covas, o medicamento 100% produzido no Brasil já demonstrou ser seguro e efetivo em dois tipos de estudos animais.