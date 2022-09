Três pizzarias de São Paulo aparecem no ranking das 100 melhores do mundo

Ranking foi divulgado pelo guia ’50 Top’ e reuniu os 100 melhores estabelecimentos do mundo; topo do ranking é dominado por italianos

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Três pizzarias de São Paulo representaram o Brasil no top 100



Três pizzarias da cidade de São Paulo apareceram no ranking das 100 melhores do mundo, o “50 Top Pizza World“, organizado pelo guia 50 Top. O anúncio foi feito no começo de setembro e a entrega dos prêmios aconteceu no Palácio Real de Nápoles, na Itália. As três representantes da capital paulista são “A Pizza da Mooca“, “Leggera Pizza Napoletana” e a “QT Pizza Bar“. A pizzaria “A Piza da Mooca”, inaugurada em 2011 e com duas unidades na cidade, foi a mais bem colocada, ficando na 77ª posição do ranking. Em seguida, vem a “Leggera Pizza Napoletana”, que também tem duas unidades, uma em Perdizes e outra no Jardins, ocupando a 83ª posição. Por fim, a última pizzaria paulistana na lista é a “QT Pizza Bar”, localizada no bairro Cerqueira César e que ficou na 99ª posição da lista. Duas pizzarias dividiram o primeiro lugar do ranking, sendo elas “Masanielli – Francesco Martucci” (Itália) e “Una Pizza Napoletana” (Estados Unidos). Dentre as 10 primeiras colocadas, sete são da Itália, duas dos Estados Unidos e uma da França.