Vendas de imóveis residenciais novos crescem 18% no 1º semestre, diz Abrainc

No total, foram comercializados 87.655 imóveis na primeira metade de 2022

Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Imóveis de médio e alto padrão impulsionam o crescimento das vendas em 2022



Apesar da alta dos juros dos financiamentos, o mercado imobiliário brasileiro manteve as vendas neste ano. Imóveis de médio e alto padrão impulsionam o crescimento de 18% das vendas de imóveis novos no primeiro semestre de 2022, com elevação de 3% nos lançamentos na comparação com o mesmo período de 2021. Em entrevista à Jovem Pan News, o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luiz França, analisou o contexto para o segundo semestre: “Eu não vejo mudança de tendência. A tendência é de alta. Não vejo alteração nessa tendência. Os empresários estão olhando positivamente para o mercado, com relação aos lançamentos. E quando a gente olha os estoques, com a queda dos estoques há necessidade da gente trazer novos lançamentos”. No total, foram comercializados 87.655 imóveis e lançados 62.414. O presidente da Abrainc ainda ressaltou que a oferta dos financiamentos cresceu 5%, para R$ 26 bilhões, e que somente os negócios de médio e alto padrão cresceram 103%.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos