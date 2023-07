Trio suspeito de contratar pessoas para ingerir drogas e levá-las ao exterior é preso em Guarulhos

Policiais flagraram um suspeito ingerindo 20 porções de cocaína, que segundo a SSP seriam levadas para a África

Divulgação/Polícia Militar Drogas seriam levadas para o Congo, na África



Uma mulher e dois homens foram presos na noite do último domingo, 23, por tráfico internacional de drogas, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. O grupo é suspeito de atuar em um esquema onde utilizava “mulas”, pessoas que são contratadas para ingerir drogas e levá-las para o exterior. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um dos homens foi abordado e os policiais constataram que o mesmo possuía passagens por tráfico de drogas. No imóvel do suspeito, os agentes flagraram um outro suspeito ingerindo 20 porções de cocaína. De acordo com a pasta, uma mulher suspeita de ser responsável por financiar o transporte das pessoas também estava no local. “O intuito dos suspeitos era levar a droga até a República do Congo pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos”, disse a SSP.

Os policiais apreenderam ainda 86 porções de cocaína, quatro balanças de precisão, dois cadernos de anotações, cinco rolos de papel filme e uma fita adesiva. Segundo o órgão, o trio foi preso em flagrante e levado para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo onde o caso foi registrado.