Trump elogia relação com Bolsonaro: ‘make Brasil great again’

EFE A fala aconteceu enquanto ele comentava o primeiro caso do coronavírus no Brasil



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou sua relação com Jair Bolsonaro ao adaptar seu bordão ‘Make America Great Again’ para ‘Make Brazil Great Again’ em uma entrevista coletiva na Casa Branca, em Washington, na quarta-feira (26).

A fala aconteceu enquanto ele comentava o primeiro caso do coronavírus no Brasil. “Temos um bom relacionamento com o Brasil. O presidente é um grande amigo meu. Na verdade, Bolsonaro segue exatamente o que chamamos de ‘Make Brazil Great Again’, isso foi exatamente o que ele seguiu.”

Donald Trump completou o discurso. “Nós nos damos muito bem e estamos trabalhando com o Brasil, mas temos casos muito piores, países onde há muito mais do que uma pessoa. O Brasil tem uma pessoa agora, mas na Itália nós temos um problema bem mais profundo.”

O trecho foi compartilhado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro no Twitter.