Turista holandês morre após assalto no centro de São Paulo

Hessel Hoeskra, de 58 anos, ficou 12 dias internado no Hospital 9 de Julho com traumatismo craniano grave; três suspeitos foram identificados, mas ainda não foram presos

Divulgação/Governo de São Paulo Caso foi registrado como latrocínio está sendo investigado pelo 78º Distrito Policial (Jardins)



Um turista holandês de 58 anos morreu após ser vítima de um assalto em São Paulo. Hessel Hoeskra a um amigo realizavam atividades turísticas na cidade quando foram abordados por criminosos da “gangue da correntinha”. Durante a ação, um dos assaltantes tentou roubar uma corrente do colega da vítima, mas o holandês reagiu e acabou batendo a cabeça durante a confusão. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A pasta, contudo, não informou o local e a data exata do assalto. Com a batida, Hoeskra ficou internado por 12 dias no Hospital 9 de Julho com traumatismo craniano grave. Em nota, a instituição lamentou a morte do holandês e se solidarizou com a família e amigos.

O caso foi registrado como latrocínio está sendo investigado pelo 78º Distrito Policial (Jardins) e pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), mas nenhum suspeito foi preso. A Secretaria de Segurança Pública informou que três suspeitos foram identificados, mas não divulgou mais detalhes sobre o ocorrido.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA