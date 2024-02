Prazo para inscrição no ProUni termina nesta sexta; veja como se cadastrar

Programa vai oferecer 400 mil bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas; até o momento, 1,1 milhão de pessoas já se candidataram

janeb13/pixabay As inscrições devem ser feitas pela internet e os resultados serão divulgados em fevereiro



O prazo para inscrição no processo seletivo do ProUni (Programa Universidade para Todos) termina nesta sexta-feira, 2. Os estudantes interessados em concorrer a bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas têm até as 23h59 para se inscrever pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Até o momento, 1,1 milhão de pessoas já se candidataram. Estão aptos ao ProUni professores da rede pública, estudantes com necessidades especiais e estudantes da rede pública e rede privada. Os requisitos variam de acordo com cada categoria. Para se inscrever, os candidatos devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, fazer o login na conta Gov.br, preencher os dados pessoais e responder um questionário sobre perfil e renda familiar.

Nesta edição, o programa vai oferecer cerca de 400 mil bolsas, sendo 308.977 integrais e 97.451 parciais, distribuídas em 15.482 cursos de 1.028 instituições. O processo seletivo será formado por duas chamadas sucessivas, com resultados disponíveis nos dias 6 e 27 de fevereiro. O cronograma do programa inclui inscrições até esta sexta; o resultado da primeira chamada será divulgado no dia 6 de fevereiro; o resultado da segunda chamada sairá no dia 27 de fevereiro, a manifestação de interesse na lista de espera poderá ser feita nos dias 14 e 15 de março, e o resultado da lista de espera será divulgado no dia 18 de março.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA