Uber libera recurso que permite viagens com motoristas mulheres

Segundo a empresa, a nova função ‘Uber Mulher’ estará disponível em 13 capitais do país

  • 09/03/2026 16h41 - Atualizado em 09/03/2026 16h46
A Uber, plataforma de aplicativo, anunciou nesta segunda-feira (9) o lançamento do “Uber Mulher”, novo recurso que oferece a opção que as viagens solicitadas sejam feitas exclusivamente por motoristas mulheres.

Segundo a empresa, a atualização do aplicativo estará disponível “já nos próximos dias” em 13 capitais do país:

  • São Paulo
  • Rio de Janeiro
  • Belo Horizonte
  • Salvador
  • Brasília
  • Recife
  • Manaus
  • Fortaleza
  • Belém
  • João Pessoa
  • Goiânia
  • São Luís
  • Cuiabá

Como utilizar o Uber Mulher

A nova função oferece a opção de fazer a reserva de uma motorista mulher e programar a viagem com no mínimo 30 minutos de antecedência.

Caso queira apenas habilitar a ação de preferência por mulheres é possível ativar nas configurações do perfil. O aplicativo vai priorizar motoristas mulheres na modalidade “UberX”, a depender da disponibilidade da região.

Por fim, na tela inicial do aplicativo está disponível a opção de “Uber Mulher” para corridas imediatas durante o dia. A empresa informa que, se a espera for muito longa, eles enviarão perguntando se deseja continuar aguardando ou optar por chamar o motorista mais próximo.

A Uber disse ainda que a atualização do aplicativo se dá para proporcionar “mais conforto e segurança para passageiras mulheres, pessoas não binárias e também para o Uber conta teens”, serviço da plataforma focado em adolescente de 12 a 17 que vinculam o perfil do menor com a de um responsável e disponibiliza motoristas mais experientes para esses tipos de viagens.

