Uber libera recurso que permite viagens com motoristas mulheres
Segundo a empresa, a nova função ‘Uber Mulher’ estará disponível em 13 capitais do país
A Uber, plataforma de aplicativo, anunciou nesta segunda-feira (9) o lançamento do “Uber Mulher”, novo recurso que oferece a opção que as viagens solicitadas sejam feitas exclusivamente por motoristas mulheres.
Segundo a empresa, a atualização do aplicativo estará disponível “já nos próximos dias” em 13 capitais do país:
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Belo Horizonte
- Salvador
- Brasília
- Recife
- Manaus
- Fortaleza
- Belém
- João Pessoa
- Goiânia
- São Luís
- Cuiabá
Como utilizar o Uber Mulher
A nova função oferece a opção de fazer a reserva de uma motorista mulher e programar a viagem com no mínimo 30 minutos de antecedência.
Caso queira apenas habilitar a ação de preferência por mulheres é possível ativar nas configurações do perfil. O aplicativo vai priorizar motoristas mulheres na modalidade “UberX”, a depender da disponibilidade da região.
Por fim, na tela inicial do aplicativo está disponível a opção de “Uber Mulher” para corridas imediatas durante o dia. A empresa informa que, se a espera for muito longa, eles enviarão perguntando se deseja continuar aguardando ou optar por chamar o motorista mais próximo.
A Uber disse ainda que a atualização do aplicativo se dá para proporcionar “mais conforto e segurança para passageiras mulheres, pessoas não binárias e também para o Uber conta teens”, serviço da plataforma focado em adolescente de 12 a 17 que vinculam o perfil do menor com a de um responsável e disponibiliza motoristas mais experientes para esses tipos de viagens.
