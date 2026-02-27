Assaltante quebra vidro de táxi e tenta assaltar casal no Centro de SP

Câmera que estava dentro do veículo registrou o momento da ação

Divulgação Assaltante tenta roubar celular de vítima dentro do carro



Um homem e uma mulher que estavam dentro de um carro de aplicativo foram vítimas de uma tentativa de assalto na quinta-feira (26) por volta das 12h45 na região do Centro Histórico de São Paulo. Em um vídeo gravado por uma câmera que estava dentro do veículo é possível visualizar o momento em que o assaltante quebra o vidro do carro e tenta roubar o celular do homem mas não consegue.

Na gravação, o homem aparece usando o celular enquanto a mulher também usava o telefone para uma ligação ao lado dele. Em seguida o criminoso se aproxima da janela traseira do lado esquerdo do carro e quebra o vidro do lado do homem. A vítima, porém, consegue segurar o aparelho e o assaltante foge sem nada.

No momento em que o motorista escuta o barulho do vidro quebrando, ele move o carro, que estava parado no trânsito, em tentativa de desvencilhar o bandido do veículo. “É acontece com a gente”, diz a vítima virando para conseguir localizar o criminoso.

O motorista então continua o caminho e pergunta se a vítima se machucou, o homem responde que não.

A tentativa de roubo aconteceu na esquina da Avenida Santos Dumont com a Avenida do Estado e seguia em direção Aeroporto/Centro.