‘Única coisa inviolável é a urna eletrônica’, diz Constantino sobre instabilidades no sistema da Câmara

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a suspensão da sessão na noite de terça-feira, 12

Elaine Menke/Câmara dos Deputados Discussão e votação da PEC das Bondades segue no plenário da Câmara dos Deputados



A votação em segundo turno da PEC das Bondades na Câmara dos Deputados segue nesta quarta-feira, 13. Na noite anterior, quando a proposta foi aprovada em primeiro turno, 497 parlamentares estavam presentes. A sessão foi suspensa em razão de uma instabilidade nos sistemas da Câmara, que está sendo investigada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pela Polícia Federal (PF). Após pressão da oposição, que alegava violação ao regimento, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), encerrou a sessão, mas permitiu o voto à distância. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 13.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, após três falhas no sistema da Casa de Leis, é possível que exista uma fraude. “Não quero ser leviano. Mas três vezes o mesmo tipo de problema, a gente pode suspeitar de algum tipo de fraude, de ataque e malandragem. Mesmo que seja uma falha, chama atenção que a Câmara dos Deputados, que vota as leis do país e as PECs, tenha esse tipo de problema. A conclusão que agente chega é que a única coisa inviolável é mesmo a urna eletrônica que o Brasil utiliza. O resto sempre está sujeito a falha da internet, excesso de tráfego, a hackers e a coisas dessa natureza. Até a Polícia Federal foi chamada na Câmara para investigar o que estava acontecendo”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 13: