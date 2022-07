Prefeito de SP confirma intenção de implodir prédio incendiado no centro

Ricardo Nunes afirmou que foram detectadas comprometimentos na estrutura do edifício e que o empreendimento ‘pode acabar caindo’

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes afirmou que o poder público irá lutar para que o prédio incendiado seja implodido na 25 de março



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), concedeu uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 13, e falou sobre a situação do prédio na região da 25 de março que encontra-se com focos de incêndio desde o último domingo, 10. Segundo o mandatário, o poder público irá solicitar a implosão do imóvel, já que as chamas danificaram de maneira permanente a sua estrutura. “Os engenheiros já detectaram que a laje está selando, que existem rachaduras que comprometem a estrutura do prédio. O que os engenheiros me disseram é que é muito improvável um prédio ficar tantas horas sob efeito do fogo sem ter um comprometimento do ponto de vista de declarar aquilo uma situação de emergência. Do ponto de vista que pode acabar caindo”, disse.

O chefe do Executivo municipal informou que Marina Magro, procuradora-geral do município, será a responsável pela atuação no pedido de implosão – que atualmente depende de laudos dos engenheiros comprovando a situação de risco no local. Nunes também argumentou que a região precisa voltar à normalidade, já que outros prédios foram interditados sob risco de colapso e a região passou a ser isolada desde o início do incêndio. “Na situação que o prédio está, pelas rachaduras, pela inclinação, teríamos que manter aquela área isolada por muito tempo. O quanto antes a gente resolver isso, a gente libera a área para poder o fluxo voltar ao normal”, pontuou. O Corpo de Bombeiros informou ainda que os focos de incêndio no local foram extintos por volta da meio dia desta quarta-feira, após 63 horas de combate ao fogo.