Universitárias debocham de colega de 40 anos, viralizam na web e geram revolta; assista 

Caso aconteceu na Faculdade Unisagrado, localizada em Bauru, no interior de São Paulo

Reprodução/Twitter/@kalliloliveira_ Estudantes debocharam de universitária de 40 anos



Três universitárias do curso de biomedicina da Faculdade Unisagrado, localizada em Bauru, no interior de São Paulo, viralizaram nas redes sociais por causa de um vídeo. Nas filmagens que circulam no Twitter, o trio debocha de uma colega de 40 anos. “Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Não sabe nem ver o Google”, afirma a estudante responsável pela gravação. Na web, muitos internautas criticam as jovens e mostram solidariedade com universitária que sofreu o deboche. Em nota, a instituição de ensino também lamentou o episódio. “Acreditamos que todos devem ter acesso à educação de qualidade, desde pequenos até quando cada um quiser, porque educação é isso: autonomia. Isso tudo faz sentido para nós”, declarou a Unisagrado.