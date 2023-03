Dania Mendez, participante de reality do México, é confirmada no ‘BBB 23’

Nome conhecido no México, a influenciadora digital ficou conhecido após uma polêmica no ‘Acapulco Shore’, da MTV, no qual se envolveu em confusões

Dania Mendez, do programa mexicano “La Casa de los Famosos”, foi a escolhida para fazer o intercâmbio com o “BBB 23”. Nome conhecido em reality shows no México, a influenciadora digital ficou conhecido após uma polêmica no “Acapulco Shore”, da MTV, no qual se envolveu em confusões e chegou a atirar uma garrafa de água em outra participante. Atualmente, a jovem conta com 4 milhões de seguidores no TikTok, além de 3 milhões no Instagram. Sua participação na casa mais vigiada no Brasil será de uma semana, mas ainda não tem data para acontecer, já que Dania segue no programa de seu país. No último sábado, 11, Boninho confirmou que Key Alves, a oitava eliminada do “BBB 23”, será a representante brasileira no “La Casa de los Famosos”.

