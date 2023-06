USP sobe 30 posições em ranking internacional e se torna uma das 100 melhores universidades do mundo pela primeira vez

‘Trabalhamos com afinco, ao longo de décadas, para chegar a esse patamar’, afirmou o reitor Carlos Gilberto Carlotti Junior ao site da Jovem Pan

TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO CONTEÚDO Vista da Torre do Relógio, localizada na Universidade de São Paulo



A Universidade de São Paulo (USP) alcançou o 85ª lugar no ranking das melhores universidades do mundo, segundo estudo feito pela QS World University Ranking. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 27, e essa é a primeira vez que a instituição de ensino superior paulista configura entre as cem melhores do mundo e é a líder da América Latina. A USP subiu 30 posições em relação ao ano passado. Nesta edição, foram avaliadas quase três mil universidades espalhadas em 104 países. “Nossos pontos fortes foram a reputação acadêmica, a excelência das nossas pesquisas, o alto conceito que temos entre os empregadores e o impacto social do trabalho das pessoas que formamos. Trabalhamos com afinco, ao longo de décadas, para chegar a esse patamar. É claro que a missão de uma universidade não é disputar rankings. Essas classificações são apenas um efeito, não uma finalidade. De toda forma, notícias da nossa projeção reafirmam a nossa convicção de que estamos no caminho certo”, ressaltou o reitor Carlos Gilberto Carlotti Junior ao site da Jovem Pan. Outras instituições brasileiras também ganharam destaque na lista, é o caso da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que ficou no 220ª lugar; da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na 371ª posição; da Universidade Estadual Paulista (Unesp), na 419ª; e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), na colocação 595ª.

Confira abaixo as 10 melhores universidades do mundo, segundo a QS World University Ranking: