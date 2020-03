USP suspende aulas após aluno de Geografia ser confirmado com coronavírus

A medida inicialmente vale apenas para esta quarta-feira (11)

Cecilia Bastos / USP Imagens Alunos circulando pelo campus da USP, em São Paulo



A Universidade de São Paulo (USP) suspendeu as aulas desta quarta-feira (11) no Departamento de Geografia, na capital paulista, após um dos alunos do curso testar positivo para o novo coronavírus.

Inicialmente, de acordo com o universidade, a medida vale apenas para esta quarta enquanto a Superintendência de Saúde da USP, reitoria e o Departamento de Geografia se reúnem para verificar o histórico de viagem do aluno e alinhar medidas “para este caso e para os casos futuros” da doença.

A USP deve emitir um comunicado oficial ainda hoje.