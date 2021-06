‘Vacina do Butantan no braço’, diz Doria ao receber a segunda dose da CoronaVac

Esta semana, o governador anunciou que vai vacinar toda a população do Estado acima dos 18 anos até o dia 31 de outubro; neste sábado, São Paulo promove Dia D de vacinação contra a Covid-19

Reprodução Twitter / Joao Doria João Doria publicou uma foto com o comprovante de recebimento das duas doses



O governador de São Paulo, João Doria, recebeu, nesta sexta-feira, 4, a segunda dose da CoronaVac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês, Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O governador publicou uma foto com o comprovante de recebimento das duas doses. “Segunda dose da Vacina do Butantan no braço”, escreveu. Nesta quarta-feira, 2, Doria anunciou, também pelo Twitter, que vai vacinar contra a Covid-19 toda a população do Estado acima dos 18 anos até o dia 31 de outubro de 2021. “Preparem o braço. Vamos vacinar toda população adulta do estado de São Paulo até 31 de outubro deste ano”, publicou na ocasião. Em coletiva de imprensa logo após a postagem, o governador confirmou a informação. “Nossa previsão era 31 de dezembro. Agora, estamos afirmando que até 31 de outubro todos os paulistas e brasileiros que residem em São Paulo serão vacinados. Fechamos o planejamento e toda população com mais de 18 anos estará plenamente imunizada até essa data.”

No próximo sábado, 5, São Paulo promove Dia D de vacinação contra a coronavírus. A ação será voltada especialmente para pessoas que ainda não receberam a segunda dose. A campanha acontecerá em todas as Unidades Básicas de Saúde do Estado, das 8h às 17h. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, quase 170 mil pessoas não voltaram aos postos para receber a última etapa da imunização apenas na capital paulista. Segundo a coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, entre os motivos mais frequentes da ausência estão mudança de endereço, espera por um acompanhante para comparecer a um local de vacinação, imprevistos e até mesmo esquecimento. “Nós iremos fazer uma grande ação apoiando os municípios. Eles vão abrir seus postos de vacinação, haverá auxílio por parte do Estado. E também para que eles possam fazer, além da vacinação, a digitação e atualização daquelas vacinas que, por ventura, podem ter sido imunizados e não registrados na plataforma VaciVida. É um grande Dia D que a gente espera que a vacinação ocorra e também o registro de doses que até o momento tem acontecido.”